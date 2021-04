Philipp Bodzenta verantwortet als Public Affairs Director die strategische Öffentlichkeitsarbeit, Petra Burger ist neue Communications Director, Katharina Rößl leitet das österreichische Coca-Cola Marketing-Team.

Coca-Cola hat sich international neu aufgestellt und operiert seit April unter anderem mit neuer Business Unit "Europa", unter der mehr als 40 Länder zusammengefasst sind. Leiter der neuen Organisation ist Nikos Koumettis, bisher Präsident der Europe Middle East and Africa Group. Nun gibt das Unternehmen auch Veränderungen in seinem Kommunikations- und Marketingteam hierzulande bekannt.

Philipp Bodzenta übernimmt als Public Affairs Director den strategischen Lead der Öffentlichkeitsarbeit und des Stakeholdermanagements. Der 53-Jährige ist seit rund 25 Jahren für Coca-Cola in verschiedenen nationalen und internationalen Funktionen tätig. Zu seinen Aufgaben gehört auch das Nachhaltigkeitsthema "Digitale Sammelsysteme" international voranzutreiben und zu koordinieren.

Petra Burger bringt in ihre neue Funktion als Communications Director über 20 Jahre FMCG-Erfahrung mit ein, davon zehn bei Coca-Cola. Bislang war die 48-Jährige auf nationaler und europäischer Ebene für Coca-Cola tätig und verantwortet nun die Unternehmenskommunikation sowie den Produkt-PR Bereich. Zuletzt entwickelte die studierte Naturwissenschaftlerin als Brand & Category Communications Manager die Kommunikationsstrategien der Coca-Cola-Marken in der europäischen Business Unit. Vor ihrer Zeit beim Limo-hersteller leitete sie unter anderem die Unternehmenskommunikation von Danone in Österreich.

Im österreichischen Coca-Cola-Team steigt Katharina Rößl zur neuen Marketingleiterin auf. In dieser neuen Position soll sie in Abstimmung mit Coca-Cola HBC Österreich die strategische Ausrichtung aller Marken gestalten. Zuvor leitete die 35-jährige WU-Absolventin als Senior Brand Manager für Römerquelle die Einführung der 1-Liter-Mehrweg-Glasflasche und die aktuelle Kampagne zum 20. Geburtstag von Römerquelle Emotion. "Neben unserem Jubiläum von Römerquelle Emotion wird natürlich auch die UEFA Euro 2021 bei Coca-Cola ein wichtiges Thema werden. In der zweiten Jahreshälfte werden wir den Markt mit einer Innovation im Bereich Erwachsenenlimonaden und einer weiteren, nachhaltigen Verpackungslösung überraschen", kündigt Rößl an.