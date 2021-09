Gérald Mastio wurde zum Vice President und General Manager Central Europe West von Colgate Palmolive ernannt.

Seit 1. September 2021 verantwortet Gérald Mastio das Zentraleuropa-Geschäft vom Konsumgüterriesen Colgate Palmolive. In seiner Rolle als

VP und General Manaer Central Europe West ist Mastio für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz bei CP Gaba und Gaba Schweiz sowie für Teile des weltweiten Konsumgüterkonzerns Colgate-Palmolive mit Marken wie Colgate, elmex, aronal, meridol und Palmolive zuständig. Zuvor leitete der 51-Jährige als Vice President und General Manager den Western Europe Hub, wo er das organische Umsatzwachstum in einem schwierigen und durch die Covid-19-Pandemie beeinflussten Markt Unternehmensangaben zufolge weiter steigern konnte.

Mastio stieg 2011 bei CP Gaba Deutschland als Customer Development Director ein. Bereits ein Jahr später verantwortete er das gesamte Business. Dabei spielte er eine wichtige Rolle in der Zusammenführung von Colgate und Gaba in Deutschland und der Gründung des Central Europe West Hubs. 2018 übernahm Mastio die Leitung des Bereichs Customer Development in der Europe Division. "Ich freue mich sehr, nach vier Jahren wieder an meine alte Wirkungsstätte in Hamburg zurückzukehren und vor allem auf die Zusammenarbeit mit meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam mit dem Team werde ich verstärkt in unsere Marken und in eine Konsumenten-zentrierte Ansprache investieren. Darüber hinaus ist es mir ein großes Anliegen, die Zusammenarbeit mit Universitäten, Zahnärzten, Apothekern und Handelspartnern auszubauen und die digitale Transformation von Colgate-Palmolive in Deutschland, Österreich und der Schweiz voranzutreiben", sagt Mastio, der vor seiner Colgate Palmolive-Karriere bei Birkel-Sonnen-Bassermann, Johnson & Johnson und Glaxo SmithKline (GSK) tätig war.

Die Zweigniederlassung der CP Gaba GmbH in Österreich mit Sitz in Wien wird seit Mai 2021 von Kristina Kraxner geleitet, die künftig direkt an Gérald Mastio berichtet.