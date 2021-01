Conaxess Trade Austria gab eine Änderung in der Geschäftsführung bekannt: Gerd Trimmal hat das Unternehmen aus gesundheitlichen Gründen verlassen, sein Nachfolger ist Rafael Schaer.

privat

Gerd Trimmal hat Conaxess Trade Austria im Dezember 2020 verlassen.

Der bisherige Geschäftsführer Gerd Trimmal hat Conaxess Trade Austria mit Mitte Dezember 2020 aus gesundheitlichen Gründen verlassen, heißt es in einer offiziellen Aussendung von Conaxess Trade, einem der führenden europäischen Distributionsunternehmen mit Marken wie unter anderem Ricola, Durgol, Arizona und Bifi. Sein Nachfolger ist Rafael Schaer, seit 2018 Geschäftsführer der Conaxess Trade Switzerland. Schaer übernimmt zu seinen bisherigen Agenden die Verantwortung für Conaxess Trade Austria in seiner zusätzlichen Rolle als Regional Manager Austria & Switzerland. Er war zuvor langjährig in unterschiedlichen Positionen für internationale Unternehmen der FMCG-Branche tätig, darunter Kraft Foods, Barilla und Johnson & Johnson. Alice Stockinger, seit 2015 CFO bei Conaxess Trade Austria, ist nun handelsrechtliche Geschäftsführerin für die Conaxess Trade Austria.