Seit 1. April 2020 leitet Dr. Karl Heinz Kuttnig die Zweigniederlassung Österreich von CP Gaba. Zudem ist der 49-Jährige Mitglied des Management Teams der deutschen Gesellschaft CP Gaba GmbH in Hamburg.Er folgt auf Ulrich Gröger, der die Position seit 1. Oktober 2015 inne hatte.

Kuttnig bringt 20 Jahre Erfahrung in der nationalen und internationalen Konsumgüterbranche mit und zeichnet bei CP Gaba in Hamburg seit November 2015 für das Customer Development Team für Großfläche, Discount und e-commerce für den deutschen Markt verantwortlich. Zuvor war Kuttnig als Channel Director bei Iglo Deutschland und bei Reckitt Benckiser in Positionen mit wachsender Verantwortung im Marketing und Field Operation Management tätig.