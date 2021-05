Kraxner ist zur Leiterin der CP Gaba GmbH, Zweigniederlassung Österreich, berufen worden und folgt damit Karl Heinz Kuttnig nach, der sich innerhalb des Konzerns neuen Aufgaben in Deutschland widmen wird.

Seit 12 Jahren ist Kristina Kraxner in unterschiedlichen Positionen bei CP Gaba tätig, unter anderem als Brand Managerin bei Colgate-Palmolive oder als Customer Development Manager und blickt gleichzeitig auf eine vielseitige und internationale Karriere in den Bereichen Marketing und Vertrieb zurück. Nun übernimmt sie den Commercial Lead in Österreich und damit die Leitung der Zweigniederlassung mit Sitz in Wien. Gleichzeitig ist sie Mitglied des regionalen Management-Teams der Colgate-Palmolive Central Europe West GmbH in Hamburg und berichtet an Dany Schmidt, Vice President und General Manager der Region.