Danone besetzt die Österreich-Geschäftsführung mit der Nutricia Milupa-Chefin Nichole Duttine.

Die gebürtige US-Amerikanerin Nichole Duttine ist seit 2019 Geschäftsführerin von Nutricia Milupa in Österreich. Darüber hinaus verantwortet sie seit Ende 2021 zusätzlich als Geschäftsführerin von Danone Österreich alle weiteren Geschäftsbereiche des Lebensmittelunternehmens in Österreich. Nichole Duttine startete ihre Karriere bei Procter & Gamble in Deutschland. 2013 wechselte sie als Head of Channel Development zu Milupa Deutschland. 2015 übernahm Duttine dort die Rolle der Vertriebsdirektorin, die sie bis zu ihrem Wechsel nach Österreich im Jahr 2019 innehatte.