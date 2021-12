Beatrix Karro und Raffaela Rotter verstärken ab sofort das Marketingteam von De'Longhi-Kenwood Österreich.

Beatrix Karro hat die Marketing-Verantwortung für die Küchengeräte von Kenwood in Österreich übernommen. Die 32-Jährige berichtet in ihrer neuen Funktion direkt an Marketingleiterin Marisa-Mercedes Moser. Karro startete 2018 als Marketing Specialist bei De'Longhi-Kenwood und war zuvor beim Beratungsunternehmen TCI Consult tätig.