De´Longhi-Kenwood holt sich für die Planung 2021 zwei Neuzugänge ins Marketing Team.

Das Unternehmen verstärkt sein Marketing-Team mit zwei neuen Mitarbeitern: Gernot Siebenbäck und Nina Reinecker. Siebenbäck übernimmt ab sofort die Verantwortung für das Marketing der Marke De'Longhi und berichtet direkt an die Marketing-Direktorin Marisa-Mercedes Moser. Der 29-Jährige Siebenbäck absolvierte ein Masterstudium an der FH Wiener Neustadt und verfügt über eine mehrjährige Erfahrung im Bereich Marketing. Die letzten sechs Jahre war er bei FCA Austria tätig. In seiner neuen Funktion möchte er das Image- und den Bekanntheitsgrad der Marke De'Longhi mit innovativer und zukunftsorientierter Werbeplanung sowie strategischen Aktivitäten weiter ausbauen.

De'Longhi Nina Reinecker ist ab soroft für das Online Marketing der Marken De'Longhi, Kenwood und Braun Household verantwortlich.

Nina Reinecker agiert künftig als Online-Marketing-Spezialistin für die Marken De'Longhi, Kenwood und Braun Household. Die 25-Jährige sammelte bereits während ihres Studiums praktische Erfahrung im Online-Marketing und schließt bald ihr E-Commerce-Studium an der FH Wiener Neustadt ab. Ihr Auftrag für die neue Position lautet, die strategische Weiterentwicklung sowie den Ausbau des gesamten Online-Bereiches für die drei Marken der De'Longhi-Group voranzutreiben.