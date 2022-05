Die De´Longhi-Kenwood GmbH Österreich informiert über drei Neubesetzungen im Team.

Die Marketing- und Vertriebs-Teams des Elektro-Kleingeräte-Herstellers bekommen Zuwachs. Personelle Veränderungen gibt es unter anderem erneut im Marketing, wo Eva Haimerl ab sofort die Verantwortung für die Marke De´Longhi übernimmt und in der neuen Position direkt an Marketing Director Marisa-Mercedes Moser berichtet. Die 27-Jährige studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien und soll ihr Masterstudium in Marketing und Business Management an der FH BFI Wien in Kürze abschließen. Haimerl verfügt über Erfahrung im Bereich Innovation Management und Marketing. Die vergangenen drei Jahre war sie als Marketing Specialist im Unternehmen tätig.