Marisa-Mercedes Moser übernimmt am 1. September 2020 die Funktion Marketing Director der De´Longhi-Kenwood GmbH in Wiener Neudorf.

Die Marketingleitung des Elektrokonzerns in Österreich wird mit 1. September neu besetzt: Dann übernimmt Mag. Marisa-Mercedes Moser das Ruder. Ihre Vorgängerin Mag. Katharina Walenta-Unterrainer verlässt das Unternehmen nach 16 Jahren auf eigenen Wunsch und zieht wieder in ihre Heimat Tirol, heißt es in einer offiziellen Aussendung.

Moser absolvierte ein Wirtschaftsstudium an der WU Wien und verfügt über mehrjährige Erfahrung im Bereich Marketing. Sie war acht Jahre bei Royal Canin Österreich tätig, bevor sie 2015 die Marketing-Verantwortung für De´Longhi in Österreich übernommen hat. In ihrer neuen Funktion als Marketing Director für De´Longhi, Kenwood und Braun/Household berichtet die 36-Jährige direkt an Michael Frank, Geschäftsführer der De`Longhi-Kenwood GmbH.