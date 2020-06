Diageo: Bergthaler übergibt an Weber

Thomas Bergthaler verlässt Diageo und übergibt die Funktion des Commercial Head of Austria an Marco Weber.

Der langjährige Key Account Manager Marco Weber übernimmt mit 1. Juli 2020 die Funktion des Commercial Head of Austria bei Diageo. Weber ist seit acht Jahren im Unternehmen tätig und tritt nun die Nachfolge von Thomas Bergthaler an, der den Spirituosenriesen nach vier erfolgreichen Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Weber konnte in seiner bisherigen Laufbahn bereits viele Erfahrungen in der Spirituosenindustrie in verschiedenen Positionen innerhalb der Bereiche Management und Export sammeln. Der ausgebildete Tourismusexperte war zehn Jahre lang als freiberuflicher Wein- und Spirituosenhändler tätig, bevor er als Export-Manager zu Neuhofer Holz wechselte. Bis zu seinem Start bei Diageo im Jahr 2012, war er Exportleiter bei der Trumer Privatbrauerei.

Thomas Bergthaler verfügt über eine langjährige Berufserfahrung in der FMCG-Branche. Bevor er 2016 als Commercial Head des österreichischen Teams zu Diageo wechselte, arbeitet er von 1999 bis 2016 für Kellogg Austria, wo er zuletzt die nationale Verkaufsabteilung leitete. Als Commercial Head trug er maßgeblich zu einer positiven Geschäftsentwicklung von Diageo hierzulande bei. Von 2018 bis 2019 erreichte man mit seiner Hilfe unter anderem ein zweistelliges Wachstum.

„Wir bedauern es sehr, dass Thomas Bergthaler das österreichische Diageo-Team verlässt, und ich möchte ihm für seinen außerordentlichen Beitrag zu unserem Geschäftserfolg in Österreich danken. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass Marco Weber die Rolle des Commercial Head of Austria übernehmen wird. Ich bin sicher, dass wir mit seiner langjährigen Branchenexpertise und seinem kaufmännischen Geschick unsere österreichische Erfolgsgeschichte fortsetzen werden”, sagt Dr. Hélène Weesie, Cluster Director Central Europe.



