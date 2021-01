Nach 17 Jahren bei Kellogg und vier Jahren bei Diageo, bietet der Manager seine Expertise ab sofort auch anderen Unternehmen an.

Nach mehr als 20 Jahren in der österreichischen Lebensmittelindustrie, schlägt Thomas Bergthaler den Weg in die Selbstständigkeit ein. Der erfahrene Manager war insgesamt 17 Jahre beim Frühstücksspezialisten Kellogg, zuletzt als Verkaufsleiter Österreich und Prokurist, bevor er 2016 zum Spirituosenkonzern Diageo wechselte. Bei dem Hersteller von Johnnie Walker und Co bekleidete Bergthaler bis Mitte 2020 die Funktion des Commercial Head of Austria. Ende 2020 machte sich Bergthaler selbstständig. Mit seiner neuen Unternehmensberatung "diebrandmanager" fungiert er als Schnittstelle zwischen Industrie und Gastronomie. Sei es in der strategischen Beratung, Projektleitung oder dem Aufbau von Shared Field Forces. "Eine langfristige und qualitativ hochwertige Betreuung der Gastronomie ist meist aufgrund der zu erwartenden Kosten nicht umsetzbar. Durch unser Shared Field Force Konzept können wir die Kosten reduzieren und dem Kunden dadurch den Einsatz einer Außendienstmannschaft ermöglichen und so den Distributionsausbau seiner Marken beschleunigen", erklärt Bergthaler.