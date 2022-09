DrinkStar: Wechsel in der Geschäftsführung

DrinkStar

Frank Eberspächer übernimmt mit Februar 2023 die Geschäftsführung von DrinkStar

Roland Bittermann verlässt nach 18 Jahren als Geschäftsführer das Getränkeunternehmen und übergibt nach dem Jahreswechsel an Frank Eberspächer.

2000 kam Roland Bittermann als Vertriebsdirektor zu DrinkStar und übernahm 2005 die Geschäftsführung des Rosenheimer Getränkeunternehmens. In diesen Jahren konnte der Markenumsatz, zu dem auch Frucade und Gröbi beitrugen, signifikant ausgebaut werden. Nun übergibt er, aus privaten Gründen, wie es heißt, an Frank Eberspächer. Der 57-Jährige übernimmt ab Februar 2023 als alleiniger Geschäftsführer seine Agenden, seit September 2022 ist er aber bereits im Unternehmen tätig. Eberspächer war in führenden Vertriebs-, Marketing- und Geschäftsführungspositionen bei bedeutenden Konsumgüter­herstellern wie u. a. Wm. Wrigley Jr. und Stollwerck/Barry Callebaut tätig und seit 2019 bei der DrinkStar Konzernmutter Symrise als Vice President EAME für die Business Unit Sweet zuständig.