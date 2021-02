Maria Hauptmann ist seit Anfang des Jahres Co-Geschäftsführerin bei EatHappy und verantwortet dabei die Bereich Finanzen, IT, HR und das komplette Office Management.

Im März 2020 startete Maria Hauptmann als Finanzleiterin bei EatHappy, mit Anfang des Jahres wurde sie als CFO zur Co-Geschäftsführerin neben CEO Florian Bell bestellt. In Ihrer Rolle als CFO verantwortet Sie die Bereiche Finanzen, IT, HR und das komplette Office Management. "Maria hat uns seit Ihrem Antreten vor knapp einem Jahr spürbar und signifikant verstärkt und ich freue mich sehr, eine so fähige und kompetente Geschäftsführerkollegin an meiner Seite zu haben. Wir ergänzen uns perfekt", sagt Florian Bell.Das Thema weibliche Führungskräfte spielt bei EatHappy eine große Rolle. Hauptmann ist eine von mehreren weiblichen Top-Managerinnen im Unternehmen. Marilena Braun zum Beispiel agiert als Leiterin von Sales & Operations, Regine Reker als Marketing Managerin, Sibylle Schwarz als Head of Quality Management und Monika Tichy als HR Managerin. Das zeige, dass der Erfolg von EatHappy stark mit weiblichen Führungskräften verbunden ist, heißt es bei EatHappy. "Es freut mich sehr, dass unser modernes Unternehmen auch in Führungsbereichen progressiv denkend und zukunftsorientiert handelt und wir stolz sagen können, dass mehr als die Hälfte der Führungspositionen im Management weiblich besetzt sind", freut sich Maria Hauptmann.