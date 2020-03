Mit Mitte März startet die erfahrene Finanzmanagerin beim führenden Produzenten von handgemachten, frischen Sushi für den Österreichischen Lebensmitteleinzelhandel.

Maria Hauptmann übernimmt ab Mitte März die Agenden von Christof Kössler, der EatHappy Österreich und Slowakei mit Jahresende als zweiter Geschäftsführer verlassen hat - in bestem Einvernehmen, wie es heißt. Sie zeichnet dort für die Bereiche Finance/Controlling, HR, IT & Analytics verantwortlich und wird direkt nunmehrigen Alleingeschäftsführer Florian Bell berichten. Hauptmann bringt über 10 Jahre Erfahrung als Führungskraft im Bereich Finance & Controlling in der Lebensmittelproduktion mit. Unter anderem war sie viele Jahre bei GMS Fourmet als Leiterin Controlling tätig."Ich freue mich schon sehr auf die neue berufliche Herausforderung. EatHappy ist ein sehr spannendes, florierendes Unternehmen mit einem einzigartigen Produkt in höchster Qualität und Frische. Ich möchte hier sehr gerne zum weiteren Wachstum und Unternehmenserfolg beitragen", so Maria Hauptmann.