Ehrmann: Das Vertriebsteam ist komplett

Das Team von Ehrmann-Vertriebsdirektor D-A-CH, Tobias Henneberger, wird seit Mai dieses Jahres von Klaus Lentes, dem neuen Leiter Key-Account-Management, verstärkt. Lentes war zuvor sechs Jahre lang für die Käserei Champignon Hofmeister Leiter des Key-Account-Managements für den deutschen LEH. Zwischen 1992 und 2012 war er in unterschiedlichen Sales-Positionen bei Nestlé Deutschland tätig.

Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt, die Nachfrage im österreichischen Markt weiterhin optimal zu bedienen. Das soll neben bewährten Klassikern, auch mit Neuprodukten, wie dem veganen "Veo Pudding mit Topping", gelingen. "In allen Bereichen versprechen die veganen Produkte ein anhaltendes Wachstum und eine ansteigende Käuferreichweite. Die Firma Ehrmann antwortet auf diesen Trend und weitet seine Dessert-Kompetenz auf das Sortiment der Weißen Milch-Alternativen aus. Veo vegan vereint die Genuss-Welt mit der pflanzlichen Ernährung und bietet großen Genuss für Veganer und Flexitarier", schildert D-A-CH-Vertriebschef Tobias Henneberger.

Die bayrische Familien-Molkerei Ehrmann aus dem Allgäu ist seit Jahren erfolgreich mit verschiedenen Produkten in den österreichischen Kühlregalen platziert. Laut Arnold Pichl, Key-Account-Manager Österreich, zählen die Dessert-Produkte von Ehrmann zu den Wachstumstreibern dieser Kategorie in Österreich: "Der Klassiker Grand Dessert mit dem besonderen Sahne-Häubchen versüßt den Verwöhn-Moment und High Protein Pudding ist bei der jungen ernährungsbewussten Zielgruppe die Top-Marke für Protein Produkte und überzeugt mit bestem Geschmack und Cremigkeit bei zugleich wenig Kalorien", so Pichl. Ab Juli wird das High Protein Mousse-Sortiment um zwei fruchtige Mousse-Sorten: Strawberry Mousse und Lemon Mousse erweitert.