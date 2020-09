Emmi ernennt Jonas Leu zum Leiter der Division Americas.

Im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung bestellt der Schweizer Milchverarbeiter Emmi Jonas Leu an die Spitze der Division Americas. Der 37-jährige Milchtechnologe und Lebensmittelingenieur ETH ist seit 1999 in verschiedenen Funktionen bei Emmi tätig und verfügt über eine umfassende Branchen- und Managementerfahrung. Aktuell verantwortet er als Managing Director den Zusammenschluss der Emmi-Tochtergesellschaften in Chile. Leu folgt ab 2022 auf Matthias Kunz (60), der sich auf eigenen Wunsch schrittweise aus der Konzernleitung zurückziehen wird. Als designierter Divisionsleiter wird Leu im kommenden Jahr als Stellvertreter von Kunz an den neuen Aufgabenbereich herangeführt.

"Jonas Leu bringt fundierte Branchen- sowie Managementerfahrung mit und ist eine aus den eigenen Reihen stammende dynamische Führungspersönlichkeit. Er besitzt ideale Voraussetzungen, die strategisch wichtige und höchst erfolgreiche Arbeit von Matthias Kunz beim Ausbau unseres Geschäfts in dieser Wachstumsregion fortzuführen", sagt Emmi-CEO Urs Riedener.