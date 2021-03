Emmi Österreich: Rochade bei Emmi

Gerhard Frei übergibt den Posten des Geschäftsführers mit Ende März an Thomas Heller.

Der langjährige Emmi Österreich-Geschäftsführer Gerhard Frei tritt mit 31. März 2021 aus dieser Funktion zurück, um sich "anderen Projekten im Emmi Konzern" zu widmen. "Es hat mir sehr viel Freude bereitet, die im Jahre 1999 gegründete österreichische Niederlassung des Schweizer Milchverarbeiters Emmi über mehr als 20 Jahre erfolgreich zu leiten", sagt Frei. Seine Nachfolge tritt mit 1. April Thomas Heller an. Heller ist bereits seit mehr als 10 Jahren im Unternehmen tätig und hatte zuletzt die Position des Marketingleiters für die Division Schweiz im Headquarter in Luzern inne. "Ich freue mich sehr auf die Arbeit in Österreich und dass ich von nun an den erfolgreichen Weg, welchen Gerhard Frei mit seinem Team eingeschlagen hat, fortführen und mitgestalten kann", so Heller.