Mit 1. Jänner 2023 erhält der MoPro-Konzern Emmi eine neue CEO. Dann tritt Ricarda Demarmels, Chief Financial Officer der Emmi Gruppe und Mitglied der Konzernleitung, die Nachfolge von CEO Urs Riedener an.

Nach rund 14 Jahren an der Spitze gibt Urs Riedener (wie schon angekündigt) den CEO-Posten mit Jahresende 2022 ab. Der Verwaltungsrat hat ihn als Nachfolger des Präsidenten des Verwaltungsrats Konrad Graber nominiert, nachdem sich dieser nicht mehr zur Wahl stellen wird.



Ricarda Demarmels, gebürtige Bündnerin und Absolventin der Universität St. Gallen (HSG), ist seit Juni 2019 Chief Financial Officer (CFO) der Emmi Gruppe sowie Mitglied der Konzernleitung. Vor ihrem Wechsel zum Schweizer MoPro-Riesen war die 43-Jährige CFO der ebenfalls börsennotierten, international tätigen Schweizer Food and Beverage Gruppe Orior und bekleidete verschiedene Führungs- sowie Beratungsfunktionen bei Beteiligungs- und Consultingunternehmen. "Emmi ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit einem starken Führungsteam und über 9.000 leidenschaftlichen Mitarbeitenden die weitere erfolgreiche Entwicklung der Emmi Gruppe in dieser verantwortungsvollen Rolle vorantreiben zu dürfen und danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen", sagt Demarmels. "Emmi verfügt über eine einzigartige Unternehmenskultur und ist strategisch sowie operativ grundsolide aufgestellt. In Verbindung mit diesem starken Fundament kann Ricarda Demarmels ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial auch als Garantin für eine erfolgreiche Weiterentwicklung von Emmi voll zum Tragen bringen", ist Urs Riedener überzeugt.