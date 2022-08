SchoberArts

Michaela Sachs übernimmt Human Resources bei Essity in Ortmann.

Seit 1. Juni zeichnet die 44-Jährige am Standort Ortmann für alle strategischen und operativen HR-Themen verantwortlich.

Die geborene Oberösterreicherin studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Salzburg und Linz und verfügt über langjährige Erfahrung in allen HR-Bereichen. So war Michaela Sachs nach über 13 Jahren als Leiterin Human Resources bei Apleona HSG GmbH, eines der führenden Unternehmen im Bereich Facility Management, zuletzt als Head of People & Culture bei der EMV AG, Elektromobilität tätig. Nun wechselte die Mutter einer Tochter zu Essity und verantwortet dort das gesamte Personalwesen. Ein Schwerpunkt wird dabei auf Recruiting und Lehrlingsausbildung gelegt.