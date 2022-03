Fissler: Neuer Vertriebsleiter für Fissler

Harald Bauer wird Sales Director EMEA und Mitglied des Managementteams.

"Wir freuen uns, Harald Bauer bei Fissler willkommen zu heißen. Seine berufliche Erfahrung macht ihn zur perfekten Wahl für uns. Denn er weiß, was es heißt, den Vertrieb eines Traditionsunternehmens zukunftsfähig aufzustellen. Er war maßgeblich am Aufbau einer starken, ehrgeizigen und umsetzungsorientierten Vertriebskultur beteiligt, sowohl in Zusammenarbeit mit strategischen Großkunden als auch im Außendienst. Auch bei uns wird er entscheidend die Stärkung unserer Kundenbeziehungen, Ausweitung des Vertriebs und Sicherstellung eines nachhaltigen Wachstums vorantreiben, dessen bin ich mir sicher", so Fissler-CEO Jacob Oesterhaab.