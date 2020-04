In seiner neuen Position äußert er sich zur aktuellen Corona-Situation für die österreichische Wellpappe-Industrie.

Mit Anfang April hat Stephan Kaar Geschäftsleiter bei der Rondo Ganahl Aktiengesellschaft und Leiter des Wellpappewerk in Frastanz turnusmäßig die Sprecherfunktion für die österreichische Wellpappe-Industrie. In dieser Funktion nimmt er nun Stellung zur Corona-Krise und schreibt den Wellpappe-Unternehmen gerade jetzt eine besondere Verantwortung zu. Die Betriebe müssen weiter produzieren, um die Lieferkette zu sichern und die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Arzneiwaren und medizinischen Gerät sicherzustellen. "In Zeiten von Corona zeigt sich sehr deutlich, wie systemrelevant die österreichische Wellpappe-Industrie ist", so Stephan Kaar. "Ich bin überzeugt, dass nachhaltige Verpackungslösungen aus Wellpappe als Teil der Kreislaufwirtschaft auch in Zukunft gefragt sein werden." Gleichzeitig spricht er allen Beschäftigten in Produktion, Logistik, Technik und Administration, die in dieser schwierigen Zeit mit vollem Einsatz weiterarbeiten, seinen großen Dank aus.