FrieslandCampina

Dieuwer van Staveren

Dieuwer van Staveren wird ab 1. Oktober 2022 Managing Director für FrieslandCampina in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie folgt auf Guido Kühne, der das Unternehmen zum 31. Dezember 2022 auf eigenen Wunsch verlässt.

Dieuwer van Staveren kam 2012 als Account Manager und E-Commerce-Spezialistin zu FrieslandCampina in den Niederlanden. Dort arbeitete sie in den vergangenen Jahren in verschiedenen Führungspositi