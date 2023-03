Glatz : Neuzugang beim Agrargroßhändler

Stoiber, Hartlauer

Sophia Schreder ist neue Brand Managerin beim Wiener Traditionsunternehmen Glatz. Sie verstärkt in ihrer Position das Team von Head of Sales and Marketing Michael Polinski.

Eine neue Brand Managerin ergänzt das Team von Glatz.

Aufgrund des Erwerbs neuer Unternehmen in Spanien und Italien durch Glatz, vervollständigt die 30-jährige Sophia Schreder in ihrer Position als Brand Managerin das Team rund um Head of Sales