Mirco Meyer übernahm mit Jahresbeginn die Gesamtleitung des Verkaufs.

Der Schleswig-Holsteiner begann seine Karriere in der Hamburger Schifffahrt, daher setzt er getreu dem Seemannsmotto "Volle Kraft voraus!" seine Segel, um Kunden zu gewinnen, bestehende an die Brauerei zu binden, neue Märkte zu erschließen und die Produkte bestmöglich in Gastronomie und im Handel zu platzieren. Gebietsleiter Alexander Wiesinger, Johann Lang und Michael Egger unterstützen ihn dabei.Auch privat ist Meyer eng mit der Grieskirchner Brauerei verbunden. Im Herbst 2018 gab er Antonia, der Tochter des Geschäftsführers Marcus Mautner Markhof in der Brauerei das Ja-Wort. Gemeinsam schmiedet er mit seinem Schwiegervater bereits Zukunftspläne, die den Erfolg des Traditionsunternehmens voran treiben.