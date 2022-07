Der langjährige Geschäftsführer Gerhard Schaller wurde bereits im Mai von Bernhard Kletzmair abgelöst.

Kletzmair kommt von The Hain Celestial Group, wo er seit 2020 als Commercial Director Brands Europe tätig war. Seine Karriere startete er 2002 im Key Account von Gillette und blieb auch nach der Übernahme durch Procter & Gamble bis 2011 in unterschiedlichen Positionen im Konzern. Zwischen 2011 und 2019 arbeitete Kletzmair für Red Bull in Spanien, wo er als Country Manager unter anderem die Verantwortung für 300 Mitarbeitende trug. Nach einem kurzen Gastspiel bei der Gmundner Keramik Manufaktur wechselte er zu Hain Celestial.

Trennung von Gerhard Schaller Markus Wache Gerhard Schaller war seit 2014 Geschäftsführer der Heidi Chocolat AG. Kletzmair übernimmt von Gerhard Schaller, der Heidi Chocolat seit dem Kauf durch die Kex-Confectionery Gruppe, zu der auch Meinl gehört, erfolgreich geleitet hat. Der langjährige Kraft Foods bzw. Kraft Jacobs Suchard-Manager stieg 2013 als Managing Director International Business bei der Julius Meinl Industrieholding ein. Während seiner Zeit als Geschäftsführer des Wiener Süßwarenherstellers wurden einige Firmen-Übernahmen vollzogen, u.a. jene der Schokothek-Filialen. Zuletzt war Schaller mit dem Kauf der insolventen Salzburg Schokolade und der Integration in die Heidi Chocolat AG beschäftigt.