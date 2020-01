Die gebürtige Tschechin übernimmt das Marketing und den Vertrieb der Wasch- und Reinigungsmittel in Österreich.

Seit 1. Jänner ist Jaroslava Haid-Jarkova die Nachfolgerin von Georg Grassl als General Managerin für das Wasch- und Putzmittel-Segment bei Henkel. Die 48-Jährige war in der Vergangenheit Präsidentin von Henkel Tschechien und zuletzt für das weltweite WC-Hygiene-Business verantwortlich. Im Rahmen ihrer neuen Aufgabe nennt die Henkel-Managerin "weiteres profitables Wachstum" als Ziel für den von ihr geleiteten Geschäftsbereich: "Wir wollen durch Innovationen Erfolg haben und damit gleichzeitig auch einen Mehrwert für unsere Kunden und Konsumenten erzielen."Georg Grassl, der in über 30 Jahren bei Henkel in vielen verschiedenen Positionen in Marketing, Vertrieb und Supply Chain, in Spanien, Ungarn, Serbien und zuletzt in Österreich als General Manager tätig war: „Ich freue mich, ein starkes Team, starke Marken und damit ein äußerst starkes Geschäft zu übergeben. Nach so vielen erfolgreichen Jahren bei Henkel im Business, freue ich mich auf neue berufliche Herausforderungen.“