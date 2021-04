Wolfgang König folgt auf Jens-Martin Schwärzler als Vorstand für Henkel Beauty Care.

Der aktuelle Category President Kellogg Nordamerika, Wolfgang König, tritt mit 1. Juni 2021 in den Henkel-Vorstand, wo er die Verantwortung für den Unternehmensbereich Beauty Care übernimmt. Der 48-Jährige folgt in dieser Funktion auf Jens-Martin Schwärzler (57), der für eine Verlängerung seines Vertrages nicht zur Verfügung steht. Schwärzler ist seit mehr als 28 Jahren für Henkel tätig und leitete den Unternehmensbereich Beauty Care seit 2017.

König ist seit über 25 Jahren in der Konsumgüterindustrie tätig. Er begann seine Karriere 1996 bei Beiersdorf und hatte dort Positionen im Brand und Key Account Management in Deutschland sowie in den USA inne. Im Jahr 2005 wechselte er als Marketing Direktor mit Verantwortung für die DACH-Region zu Colgate-Palmolive. Dann wurde er zunächst Global Marketing Direktor der Körperpflegesparte (Personal Care) in den USA und anschließend General Manager Marketing & Innovation in Mexiko mit der Verantwortung für alle Kategorien in der Region Lateinamerika, einschließlich Körper- und Mundpflege. 2012 dockte er bei der Kellogg Company an, wo er als General Manager für die gesamte Region Nord-Europa mit 23 Märkten, darunter Deutschland, die nordischen Länder sowie Zentral- und Ost-Europa verantwortlich zeichnete. Nach verschiedenen Führungspositionen mit zunehmender Verantwortung in Europa und den USA wurde er schließlich zum Category President Kellogg in Nordamerika ernannt mit der Verantwortung für ein Umsatzvolumen von rund 6,7 Milliarden US-Dollar, alle Kategorien sowie zentrale Funktionen wie Forschung & Entwicklung und Marketing. Wolfgang König hat einen Abschluss als Diplom-Ökonom der Universität Kassel. Er wurde am 2. Mai 1972 geboren, ist verheiratet und hat drei Kinder.

"Im Namen des Aufsichtsrates und Gesellschafterausschusses von Henkel freue ich mich, Wolfgang König als neues Mitglied im Vorstand mit der Verantwortung für Henkel Beauty Care zu berufen. Er verfügt über umfassende internationale Managementerfahrung in führenden Konsumgüterunternehmen. Zudem bringt er wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Innovationen mit und zeichnet sich durch einen starken Fokus auf Performance aus. Wir freuen uns darauf, ihn bei Henkel willkommen zu heißen", sagt Simone Bagel-Trah, Vorsitzende des Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrats von Henkel. "Ich möchte auch Jens-Martin Schwärzler für seinen Einsatz und seine Leistungen in mehr als 28 Jahren bei Henkel sowie für seine Verdienste um unser Unternehmen ausdrücklich danken. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft", so Bagel-Trah.