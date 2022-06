Die Oberösterreicherin Viktoria Radler verstärkt mit ihrer langjährigen internationalen Erfahrung im Brand Management das Team von Henkell Freixenet. Sie folgt auf Marlene Glose, die ja zu mjam gewechselt ist.

"Mit Viktoria Radler konnten wir eine erfahrene Marketing-Expertin aus dem FMCG-Bereich für uns gewinnen. Gemeinsam werden wir unseren Erfolgskurs weiter vorantreiben und mit gezielten Marketing-Maßnahmen unsere Markenbekanntheit und Schaumweinkompetenz bei den heimischen Konsumentinnen und Konsumenten weiter verankern", freut sich Philipp Gattermayer, Geschäftsführer Henkell Freixenet Austria über den Neuzugang. Die 38-Jährige wird für das Marketing der kompletten Produktpalette der Henkell Freixenet Gruppe in Österreich verantwortlich zeichnen. Dazu gehören die Schaumweinmarken Henkell, Freixenet, Kupferberg, Mionetto Prosecco, Wiener Hofburg Sekt, Alfred Gratien Champagner, Gratien & Meyer Crémant, sowie die Spirituosenmarken Schloss Gin, Wodka Gorbatschow, Scharlachberg, Mangaroca Batida und Cardenal Mendoza.



Radler hat in den letzten 15 Jahren für unterschiedliche Unternehmen im Food und Non-Food Bereich gearbeitet. So startete sie ihre Karriere nach dem IBWL-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien als Brand Management bei der ehemaligen Österreich-Tochter von Mondelēz International Kraft Foods und war dabei für Marken wie Milka oder Mirabell zuständig. Zuletzt war sie als International Marketing Managerin bei der Norwegian Concept AS tätig und dort für sämtliche Marketing-Agenden für die norwegischen Urban Outdoor Lifestyle-Bekleidungsmarken Twentyfour und Daniel Franck sowie die skandinavische Kids Fashion-Brand Gullkorn verantwortlich.