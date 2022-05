iglo Austria: Pesjak übernimmt Kommunikation

Zusätzlich zu seinen Agenden als Brand Manager bei iglo Österreich hat Florian Pesjak jetzt auch die Rolle des Communication Managers beim Tiefkühlspezialist inne.

Der 32-Jährige ist seit 2019 im Brand Management-Team von iglo Österreich für den Bereich Gemüse tätig. Nun erweitert er sein Aufgabengebiet um die Kommunikations-Agenden des Tiefkühlmarktführers und ist nun Brand & Communications Manager.



Der Tiroler hat seinen Master-Abschluss in Strategic Management an der Universität Innsbruck absolviert. Bereits neben dem Studium war er bei IBM in Zürich beschäftigt, bevor er im Key-Account-Management von Ferrero für Österreich und die Schweiz tätig war.