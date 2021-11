iglo Österreich

Die 37-Jährige ist seit Herbst dieses Jahres Communications Managerin bei iglo Österreich und folgt damit auf Teresa Bauer nach, die die Position Media Brand Manger D.A.CH übernimmt.

Karoline Kurmann ist bereits seit 2014 beim Tiefkühl-Marktführer tätig. Damals startete sie als Senior Brand & Digital Communications Manager, bevor sie 2018 zum Marketing Manager befördert wurde. Dabei verantwortete sie die wesentlichen Kategorien, von Fisch & Geflügel über Gemüse und Erdäpfel bis hin zu Mahlzeiten und war maßgeblich an der Kampagne Iss was Gscheit`s beteiligt. Vor iglo war die gebürtige Kärntnerin, die Internationale Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien mit Spezialisierung Internationales Marketing, Management und Außenhandel studierte, unter anderem bei Mondelez International im Brand Management für Milka Tafeln und Milka Saisonartikel.