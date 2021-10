iglo: Marketing stellt sich neu auf

Iris Ruschak wird Marketing Director von iglo Österreich, Thomas Hensellek übernimmt als Director Commercial Integration eine Funktion im Mutterkonzern Nomad Foods.

Iglo gibt personelle Veränderungen im Marketing bekannt. Ab Mitte Oktober übernimmt Iris Ruschak die Marketing-Agenden von Thomas Hensellek, der innerhalb des Mutterkonzerns Nomad Foods zum Director Commercial Integration befördert wurde. Ruschak verfügt über 14 Jahre Berufserfahrung im FMCG-Bereich. Nach ihrem Studium der Handelswissenschaften an der WU Wien arbeitete sie als Marketing Consultant bei GfK Austria und wechselte 2007 zu Coca-Cola HBC Austria, wo sie unterschiedliche Stationen in den Bereichen Trade Marketing, Key Account Management und Category Management durchlief."Thomas Hensellek hat mit dem Marketing-Team in den letzten Jahren große Erfolge erzielt. Seine strategische Herangehensweise sowie seine ausgewiesene kaufmännische und kommunikative Expertise machen ihn zu einem perfekten Kandidaten für seine neue Herausforderung. Umso mehr freut es mich, dass wir mit Iris Ruschak für seine Nachfolge eine Expertin aus dem FMCG-Bereich gewinnen konnten, die gemeinsam mit dem Marketing-Team die erfolgreiche Arbeit fortsetzen wird", kommentiert Markus Fahrnberger-Schweizer, Geschäftsführer von iglo Österreich, die personelle Veränderung.