Felix Fröhner wechselt in den Mutterkonzer Nomad, der ehemalige Sales Director Markus Fahrnberger-Schweizer wird mit 2021 Geschäftsführer.

Mit 1. Jänner 2021 tut sich einiges in der Chefetage des Nahrungsmittelproduzenten iglo Österreich. Dann übernimmt Markus Fahrnberger-Schweizer die Geschäftsführung. Der gebürtige Wiener (42) begann seine Karriere bei Bahlsen im Key Account Management, weitere Stationen waren Coca-Cola Hellenic sowie Red Bull international, wo er als Global Field Sales Manager tätig war.

Bei iglo ist Markus Fahrnberger-Schweizer bereits seit 2016 Sales Director. Gemeinsam mit den Kunden und dem iglo Team hat er wesentlich dazu beigetragen, die Bedeutung der Tiefkühlkost zu stärken und durch den Beitrag von iglo überproportionales Kategoriewachstum zu ermöglichen. "Nach vier Jahren Verantwortung für den Sales-Bereich freut es mich sehr, ab Jänner die Geschäftsführung von iglo Österreich zu übernehmen. Die Kategorie Tiefkühlung ist in den letzten Jahren im Vergleich zum gesamten Lebensmittelhandel überproportional stark gewachsen."

iglo Der bisherige Sales Director, Markus Fahrnberger-Schweizer, übernimmt mit 1. Jänner die Geschäftsführung von iglo Österreich. Für die Zukunft sieht der neue Geschäftsführer viel Potenzial, "gerade weil iglo als Marke und die Tiefkühlung als Kategorie mit Aspekten wie regionalen Produkten, guter Portionierbarkeit, dem Fokus auf nachhaltigem Gemüse und Fisch sowie dem Verzicht auf Konservierungsmittel viele Antworten auf Fragen liefert, die heute im Zusammenhang mit Ernährung häufig gestellt werden", so Fahrnberger-Schweizer zu seiner neuen Aufgabe.

Felix Fröhner übernimmt internationale Rolle im Konzern

Martin Kaufmann rückt zum National Sales Manager auf

Felix Fröhner, bei iglo Österreich seit Jänner 2015 als Geschäftsführer tätig und maßgeblich für den Erfolg der letzten Jahre verantwortlich, wird eine internationale Rolle beim Mutterkonzern – Nomad Foods – übernehmen, jedoch bleibt er am Wiener Standort stationiert und somit dem Unternehmen eng verbunden und erhalten.National Sales Manager und damit Nachfolger von Markus Fahrnberger-Schweizer wird Martin Kaufmann. Der gebürtige Wiener begann seine Karriere nach einem Studium an der WU Wien bei Billa und blickt auf Stationen bei Nielsen, Gillette und Maresi zurück. Zuletzt war er Senior Customer Marketing Manager bei iglo Österreich. Ab 1. Jänner 2021 ist Martin Kaufmann für alle Verkaufsbelange in Österreich und die Leitung des Sales-Teams verantwortlich.