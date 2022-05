Seit Anfang Mai leitet Otmar Frauenholz auch die deutsche Niederlassung von illycaffé - zusätzlich zu seiner Funktion als General Manager Österreich.

Der illycaffé Österreich-Chef Otmar Frauenholz leitet seit Anfang Mai 2022 als neuer General Manager auch die deutsche Niederlassung des italienischen Premiumkaffee-Herstellers mit Sitz in München. Frauenholz folgt auf Giuseppe Taccari, der sich neuen Herausforderungen im Global Headquarter stellt. Der 44-Jährige behält jedoch die General-Manager-Funktion in Österreich, die er seit Januar 2020 innehat.

Frauenholz verfügt über eine jahrelange Expertise in der Kaffeebranche und setzt diese besonders in den Bereichen Strategie, Marketing und Vertrieb ein und war vor seinem Engagement für illycaffè zuletzt Business Development & Project Lead bzw. Director Nespresso Professional und Mitglied der Geschäftsleitung bei Nespresso Österreich und davor zuletzt als General Manager European Channels Group bei Xerox Austria tätig. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, den Erfolgskurs für illycaffè im deutschen Markt fortzusetzen", so Frauenholz.