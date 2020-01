Illycaffé: Wechsel im General Management

Otmar Frauenholz ist ab sofort neuer General Manager der heimischen Niederlassung des italienischen Premiumkaffee-Herstellers illycaffé.

Otmar Frauenholz folgt Frédéric ­Ermacora nach, der seit April 2019 die Leitung von illycaffé Frankreich inne hat. Frauenholz bringt jahrelange Erfahrung in der Kaffeebranche mit und hat bisher darüber hinaus Erfahrungen im B2B Bereich, technischem Kundendienst, Marketing und Vertrieb gesammelt. Zuletzt verantwortete er den Bereich strategische Entwicklung bei Nespresso Österreich, wo er zuvor schon fünf Jahre als Director von Nespresso Professional tätig war. „Wir haben für illy in Österreich das Ziel, in den kommenden Jahren besonders im Bereich Office und Handel weiter zu wachsen und mit weiteren illy Caffè-Standorten auch den Kontakt zum Endkonsumenten zu intensivieren", sagt der neue General Manager.