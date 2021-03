Dietmar Wamser leitet seit Ende 2020 die Geschäfte von innocent in Österreich und der Schweiz.

Innocent Alps hat seit Ende letzten Jahres einen neuen Country Manager Commercial. Nach dem Wechsel von Roland Griesebner zu oatly , hat Dietmar Wamser diese Funktion beim Fruchtsaft- und Smoothiehersteller übernommen. Zuvor verbrachte er - abgesehen von zwei Jahren bei Microsoft im Product- und Category-Management von Xbox - seine gesamte berufliche Laufbahn in der FMCG-Branche. Nach diversen Stationen im Brand- und Key-Account-Management in Unternehmen wie Unilever und Mars kam Wamser im Jahr 2018 zu innocent Alps, wo er, wie schon zuvor bei Mars, als Senior Key Account Manager die Rewe Gruppe betreut hat. "Ich freue mich darauf, mit meinem großartigen Team den Chilled Juice Markt in Alps weiter zu bearbeiten und das nächste Kapitel der Erfolgssgeschichte von innocent zu schreiben", so Wamser.