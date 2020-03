Die Marketing-Expertin verantwortet seit Jahresbeginn den globalen Markenauftritt des österreichischen Weltmarktführers für Druckgasbehälter.

Christine Bauer zeichnet in ihrer neuen Funktion als Head of Global Marketing für die strategische Marketingkommunikation des weltweit tätigen Traditionsunternehmen im Bereich Culinary verantwortlich. In diese Position bringt sie jahrelange Erfahrung mit. So hat sie lange beim Konzern BSH Hausgeräte gearbeitet. Zuletzt leitete Bauer das Marketing von Gaggenau, Neff sowie Constructa und war als Pressesprecherin für die Öffentlichkeitsarbeit aller Marken des Herstellers tätig. Über ihre neue Aufgabe sagt sie: "Die Liebe zur Kulinarik begleitet mich seit langer Zeit nicht nur privat, sondern mit großer Leidenschaft auch auf meinem Berufsweg. Ich freue mich also sehr über die verantwortungsvolle Aufgabe, die starke Positionierung von iSi als verlässlichen Partner in der Profiküche und Systemgastronomie strategisch in die Zukunft zu führen." Dabei begeistert sie vor allem das technische Know-how, der hohe Qualitätsanspruch und der konsequente unternehmerische Blick in die Zukunft von iSi. "Ich werde gemeinsam mit meinem Team diese Entwicklung proaktiv vorantreiben und dabei Küchenchefs, Konsumenten sowie Systemgastronomen rund um den Globus inspirieren, wie man auch Food-Trends von morgen schnell und einfach mit dem iSi-System kreieren kann."