iSi Group : Digitalagenden in neuen Händen

iSi GmbH

Christian Neuwirth ist Head of Global Digital bei iSi Culinary

Wie das Unternehmen Mitte Jänner mitteilte, hat Christian Neuwirth bereits mit August 2021 die Position als Head of Global Digital bei iSi Culinary übernommen.

Christian Neuwirth verantwortet die globale digitale Markenpräsenz des österreichischen Weltmarktführers für Qualitätsprodukte für die Gastronomie und die privaten Haushalte. In seiner Funktion als Head of Global Digital ist der 40-Jährige für die strategische digitale Transformation des weltweit tätigen Unternehmens zuständig. "Die Marke iSi steht für Innovation, Kreativität und Inspiration. Dies sind auch die Fokuspunkte, mit denen ich – für und mit iSi – digital etwas bewegen möchte. Ich freue mich daher sehr, meine Leidenschaft für Digitalisierung und Kulinarik zu verbinden. Im Jahr 2022 werden wir unter dem Hashtag #thatsiSi inspirierende digitale Marketingkampagnen vorstellen und eine komplett neue Digital Brand Experience entwerfen", kündigt der gebürtige Deutsche an.