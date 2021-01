Thomas Schusteritsch ist neuer J. Hornig-Geschäftsführer. Johannes Hornig wechselt nach neun Jahren als Geschäftsführer nun in den Beirat.

Zum Jahresstart gibt der Grazer Kaffeehersteller J. Hornig einen Wechsel in der Geschäftsführung bekannt. Nach neun Jahren verabschiedet sich der bisherige Geschäftsführer Johannes Hornig in den Beirat und übergibt seine Agenden an Thomas Schusteritsch. "Ich bin stolz darauf, was wir gemeinsam in den letzten Jahren erreicht haben und überzeugt, dass Thomas Schusteritsch genau der Richtige ist, um darauf aufzubauen. Er kennt das Unternehmen und hat in den letzten Jahren mit viel Einsatz bereits maßgeblich zum kontinuierlichen Wachstum beigetragen", sagt Hornig über seinen Nachfolger.

J. Hornig Johannes Hornig, wechselt in den Beirat des gleichnamigen Traditionsbetriebs.

Der gebürtige Steirer ist seit mittlerweile acht Jahren im Unternehmen tätig, über fünf Jahre davon als Leiter des Außerhaus-Vertriebs. In dieser Zeit und unter seiner Leitung konnte das Kaffeeunternehmen den Geschäftsbereich kontinuierlich ausbauen und sich unter den Top 3 Anbietern in Österreich etablieren, heißt es in einer offiziellen Aussendung. Nun folgt für ihn der nächste Karriereschritt im Unternehmen. "Ich durfte in den letzten Jahren Teil einer bemerkenswerten Unternehmensentwicklung sein mit stark überdurchschnittlichen Wachstumsraten in allen Segmenten. J. Hornig hat sich klar als moderne Kaffeemarke mit Bohnen höchster Qualität und regelmäßigen Innovationen im Kaffeesegment positioniert. Nun gilt es, diesen erfolgreichen Weg fortzuführen und noch mehr Kaffeefans eine genussvolle Auszeit zu bieten", so Thomas Schusteritsch über seine neue Aufgabe.