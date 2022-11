John Brands verantwortet als General Manager ab sofort das Retailgeschäft des Kaffeerösters Jacobs Douwe Egberts (JDE) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Brands folgt auf Luc Van Gorp, der das Unternehmen verlassen hat.

John Brands wechselt nach sieben Jahren als General Manager für das JDE Retailgeschäft in den Niederlanden in die DACH-Region. Am Verwaltungsstandort in Bremen ist er seit 1. November 202