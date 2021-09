Ulrich Ansteeg übernimmt die Geschäftsführung von JDE Österreich. Er folgt in dieser Funktion auf Felix Regehr, der das Unternehmen verlassen hat.

Jacobs Douwe Egberts (JDE) bestellt Ulrich Ansteeg als neuen Country Manager für das Retailgeschäft in Österreich. Ansteeg folgt auf den scheidenden Felix Regehr, der sich außerhalb der JDE Organisation beruflich neu orientiert hat. Nach rund fünf Jahren als Sales Director Deutschland im Retailbereich zieht es Ulrich Ansteeg für JDE als neuen Country Manager nach Österreich. In der JDE Landeszentrale Wien wird er künftig für die österreichischen Handelsaktivitäten verantwortlich zeichnen. Zuvor war Ansteeg von 2011 bis 2016 zuletzt als Sales Director bei Mars beschäftigt. In seiner neuen Funktion berichtet er an den JDE General Manager Retail D-A-CH Luc Van Gorp.