Manner-CEO Andreas Kutil holt seinen ehemaligen Kraft-Foods/Mondelez-Kollegen Rainer Storz an Bord. Storz übernimmt die Marketingleitung von Ulf Schöttl, der das Unternehmen vor wenigen Monaten verlassen hat.

Der Marketingkenner Rainer Storz übernimmt ab sofort den Bereich Marketing und Innovation im österreichischen Traditionsunternehmen Manner. Seine Karriere startete Storz 2000 nach dem BWL Studium im Brand Management von Kraft Foods Österreich, wo er anfangs im Bereich Milka Tafeln tätig war und – unterbrochen von einer anderthalbjährigen Tätigkeit als Key Account Manager - später auch im Bereich Personal Snacking, Seasonals und Kakao. In seiner letzten Station bei Kraft Foods verantwortete der 50-Jährige als Senior Brand Manager die Marken Milka, Suchard und Bensdorp sowie die Entwicklung neuer Milka-Sortimente in der EU Region. 2006 wechselte er als Leiter Produktentwicklung und Marketing zur ARAG Österreich (Allgemeine Rechtsschutzversicherungs-AG) und war ab 2009 bei Merz Consumer Care Österreich Marketingleiter für Österreich und CEE. Seit 2010 bis zuletzt war er für Rauch Fruchtsäfte in Rankweil (Vorarlberg) als International Marketing Manager tätig.