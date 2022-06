Manner besetzt die vakante Position Vertriebsdirektor Österreich wenig überraschend intern mit dem Verkaufsprofi Manuel Sieber.

Der österreichische Süßwarenriese hat intern einen Nachfolger für den ehemaligen Verkaufschef Österreich Matthias Walser gefunden: Manuel Sieber übernimmt ab sofort die Vertriebsagenden in Österreich. Der 38-Jährige ist bereits seit 2018 im Unternehmen tätig und war zuletzt als Senior Key Account Manager operativ und strategisch für die Marken Manner, Casali, Napoli, Ildefonso und Victor Schmidt verantwortlich. Ab sofort berichtet er in der Position Verkaufsdirektor Manner Österreich direkt an Sabine Brandl, CSO Manner. "Mit Manuel Sieber können wir aus den eigenen Reihen die Position mit einem Profi nachbesetzen und gewährleisten dadurch, gerade in Zeiten der Veränderung, eine konstante und exzellente Zusammenarbeit mit unseren Kunden,“ freut sich Sabine Brandl über die Besetzung. Manuel Sieber folgt Mathias Walser nach, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.