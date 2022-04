Die Expertin bringt 30 Jahre Vertriebserfahrung im Food- und Nonfood Bereich mit - unter anderem bei Eduscho, Ankerbrot und Bahlsen.

Neu ist der Name Sabine Brandl bei Manner nicht, schließlich hat die 55-jährige von 2010 bis 2015 bereits als Sales Director Österreich den nationalen Vertrieb beim Süßwarenhersteller geleitet, interimistisch auch die Leitung des Exportgeschäfts in Deutschland. Zuletzt war sie Co-Founderin des Start-up Unternehmens Leadbacker, machte 2019 ihren MBA "Strategisches Management und Restrukturierung" und berufsbegleitend ein Masterstudium "Chief Digital Officer".

"Mit Sabine Brandl konnten wir eine ausgewiesene Vertriebsexpertin für diese bei Manner neue und strategisch zentrale Position gewinnen", so CEO Andreas Kutil. Für den Firmenchef machen sie ihre Markt- und Branchenkenntnisse, aber auch ihre strategische Denkrichtung und starke Führungsposition sowie Erfahrung in zahlreichen Transformationsprozessen zur Wunschkandidatin für Manner. Brandl wird künftig für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Verkaufsagenden von Manner – sowohl in Österreich als auch im internationalen Bereich verantwortlich sein und die strategische Entwicklung des Unternehmens erheblich mitgestalten.