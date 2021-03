Julius Meinl: Christina Meinl wird CEO

Julius Meinl Austria wird damit erstmals seit Jahrzehnten von einem Familienmitglied geführt.

Christina Meinl hat die Geschäftsführung von Julius Meinl Austria übernommen und folgt damit auf den langjährigen CEO Marcel Löffler. Die studierte Ärztin und Mikrobiologin ist seit 2010 im Unternehmen tätig und beendete dafür sogar ihre Karriere in der Medizin. "Ich bin eine Meinl. Ich stehe für Kaffee in der 5. Generation. Kaffee ist in meiner DNA, ist meine Leidenschaft. Ich möchte traditionelle Kaffeekultur mit den neuen Spezialitäten am Kaffeemarkt verbinden", so die 43-Jährige. Meinl hat sich in den vergangenen 10 Jahren um die Unternehmensbereiche Marketing und Innovation gekümmert und leitete unter anderem die Abteilung Global Innovation und Digital Marketing der Julius Meinl Coffee Group. 2020 wurde sie zudem zur Präsidentin der Speciality Coffee Association (SCA), des weltweit größten Kaffee-Verbandes gewählt. In dieser Funktion setzte Meinl auf eine "Sustainable Coffee Agenda" – eine Initiative für mehr Nachhaltigkeit und Fair-trade Qualität am globalen Kaffeemarkt. Diesen Ansatz verfolgt Christina Meinl auch in ihrem Familienunternehmen. Als Innovationschefin hat sie beispielsweise biologisch abbaubare Kaffeekapseln in Fair-trade-Qualität sowie kompostierbare Coffee2Go-Becher eingeführt.

Der Kaffeeexperte ist stark in der Gastronomie vertreten und legt dementsprechend hohen Wert auf ein "partnerschaftliches Verhältnis zu den oftmals auch eigentümergeführten Kunden in der Top-Gastronomie und Hotellerie", heißt es in einer Aussendung. "Als Familienunternehmen in fünfter Generation sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden, auch in schwierigen Zeiten, bewusst. Vielen von ihnen sind wir bereits seit Generationen verbunden. Unsere Marke steht seit 158 Jahren für Premium-Qualität, bestes Service und Wiener Kaffeehauskultur", erklärt die neue Geschäftsführerin.