Albert Petschar wurde bei der Generalversammlung am 3. September 2020 zum neuen Obmann der Kärntnermilch gewählt.

Der Bruder von Geschäftsführer Helmut Petschar tritt damit die Nachfolge von Reinhard Scherzer an, der sein Amt bei der Generalversammlung zurücklegte, da er sich in Zukunft voll und ganz auf seinen Vollerwerbsbetrieb in Paternion konzentrieren will.

Albert Petschar ist seit 16 Jahren Vorstandsmitglied der Kärntnermilch. 1998 übernahm er seine Hof und baute ihn zu einem Milchviehbetrieb im Vollerwerb mit heute 60 Kühen aus. Seit 16 Jahren ist der 59-Jährige Rassesprecher Braunvieh im Kärntner Rinderzuchtverband und Obmannstellvertreter. Er ist zudem Vorstand der neuen Organisation caRINDthia (Zusammenschluss der Kärntnerrind, Kärntner Holsteinverband und Besamungsstation).