Kärntnermilch: Von Kastner zur Kärntnermilch

im B2B- und B2C-Bereich beim Lebensmittelspezialisten Bos Food GmbH in Deutschland tätig bevor er anschließend zur Deutsche See GmbH wechselte, wo er zuletzt Standortleiter war. 2018 kam der gelernte Koch dann nach Österreich zurück und heuerte bei der Kastner Gruppe als Leiter des Standortes Wien Nord an, um kurz darauf die Leitung der Gastronomiesparte zu übernehmen. Jaritz, der für die Kastner Gruppe von Kärnten nach Zwettl/NÖ pendeln musste, entschied sich schließlich aus familiären Gründen, Kastner zu verlassen und seinen Arbeitsmittelpunkt nach Kärnten zu verlagern. Gegenüber CASH sagt Jaritz, er habe sich für seine Familie und mit der Kärntnermilch für ein tolles Unternehmen entschieden. "Der Kastner Gruppe und allen voran Christof Kastner möchte ich für die entgegengebrachte Unterstützung und sein Verständnis herzlichst danken", so Jaritz.