In ihrer neuen Position leitet sie ein Team von fünf Brand Managern, berichtet an Geschäftsführer Andreas Ruhland und arbeitet eng mit der Familie Kattus zusammen.

Die Handels- und Getränkeexpertin Marlies Nitschmann leitet nun nach drei Jahren im Unternehmen das Marketing von Kattus-Borco. Nitschmann ist für die Marketing- und Kommunikationsagenden des gesamten Schaumwein-, Spirituosen- und Snackportfolios mit über 120 nationalen und internationalen Marken verantwortlich. Sie arbeitet eng mit den Eigentümern der Vertriebsmarken zusammen, um deren Präsenz am österreichischen Markt sowohl in der Gastronomie und Hotellerie als auch im Handel auszubauen. Zudem entwickelt sie strategische Marketingpläne, konzipiert Neukunden-Projekte und trägt die Verantwortung für die Marketingbudgets der Kattus-Borco-Marken.Nitschmann wurde 1987 in Oberösterreich geboren und studierte internationale Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie startete ihre berufliche Laufbahn 2009 bei Heineken in Irland, bevor sie 2010 im Channel Development bei Heineken CEE begann. Von 2012 bis 2015 war sie für die Brau Union als Trade Marketing Specialist tätig. Es folgte eine Station bei L’Oréal Österreich als Business Development Manager. Seit 2016 ist Nitschmann für Kattus-Borco in unterschiedlichen Marketingpositionen tätig.