Murauer übernimmt als Brand Managerin Verantwortung für Spirituosen-Marken wie Amaro Montenegro, Select Aperitivo, Vecchia Romagna, Finlandia, Benriach, Glendronach oder Glenglassaugh.

Die erst kürzlich zur Marketingleitung avancierte Marlies Nitschmann ordnet die Marketingagenden des Vertriebs-Joint-Ventures neu und baut ihr Team aus. Mit Sonja Murauer holt sie sich eine junge aber erfahrene Brand Managerin an Bord. Seit 2015 ist die 28-jährige Oberösterreicherin im FMCG-Sektor tätig. Also Junior Brand Manager betreute sie Marken wie Singha oder King Island. Als Senior Brand Manager zeichnete sie zuletzt beim Vertriebsunternehmen Winkelbauer für die Markenkommunikation von unter anderem Suchard Express, Benco, Bensdorp, Finn Crisp, Mestemacher, Vanini oder Everest verantwortlich bevor sie nun zu Kattus-Borco wechselte. Hier zählen nun Marketingaktivitäten rund um renommierte Vertriebsmarken wie Amaro Montenegro, Select Aperitivo, Vecchia Romagna, Finlandia und die Whiskymarken Benriach, Glendronach oder Glenglassaugh in ihren Verantwortungsbereich, welche Murauer intensivieren will. Ein Fokus liegt dabei auf Select-Aperitivo, dem Star der Venezianischen Barszene, dessen Beliebtheit in Österreich nach Angaben des Unternehmens signifikant steigt. In ihrer neuen Funktion berichtet Murauer direkt an Nitschmann."Sonja Murauer bringt mehrjährige Erfahrung in der Vermarktung internationaler Marken zu uns ins Team. Mit diesem Know-how wird sie die Präsenz der attraktiven Kattus-Borco-Brands weiter ausbauen und eng mit den internationalen Markeneigentümerinnen und -eigentümern zusammenarbeiten", sagt Nitschmann.