Die 27-jährige zeichnet für das Schaumwein-Sortiment der Sektmanufaktur Kattus und die Produktinnovationen des Wiener Familienunternehmens verantwortlich.

Das Vertriebs-Joint-Venture Kattus-Borco begrüßt mit Sophia Krapfenbauer eine neue Brand Managerin für das Kattus-Sortiment mit rund 30 Schaumweinen in den Sorten Sekt, Fizzante, Prosecco und Bio-Sekt. Sie bringt bereits Getränkeerfahrung mit, so war sie beispielsweise bei Schlumberger als Junior Brand Managerin tätig. Auch bei Kattus kann sie bereits erste Erfolge verbuchen, so war sie bereits bei die Markteinführung von „Kattus Organic“, dem ersten Bio-Sekt aus der Wiener Sektmanufaktur, sowie bei der Präsentation von „Kattus Kunststück“, der ersten großen Reserve, beteiligt. Krapfenbauer berichtet in ihrer Funktion an Marketingleiterin Marlies Nitschmannund arbeitet eng mit der Familie Kattus-Polsterer zusammen.